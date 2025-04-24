Популярность среди подростков Надежды Кадышевой связана с интересом к русскому фольклору, заявил в интервью НСН Народный артист России, певец и композитор Дмитрий Маликов.

По данным СМИ, 65-летняя Кадышева стала самой высокооплачиваемой артисткой в России, а гонорары «Золотого кольца» за летние корпоративы якобы достигли 15-20 млн рублей. Взлет популярности Кадышевой у зумеров начался в 2024 году, когда ее старая песня «Плывёт веночек» завирусилась в соцсетях и попала в тренды стримингов.