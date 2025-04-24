Модный тренд: Маликов ответил «Ветерком» на «Веночек» Кадышевой
Вирусная популярность песни «Плывет веночек» привела к аншлагам на концертах Кадышевой, сказал в эфире НСН Дмитрий Маликов, рассказав о своей песне на русские народные мотивы.
Популярность среди подростков Надежды Кадышевой связана с интересом к русскому фольклору, заявил в интервью НСН Народный артист России, певец и композитор Дмитрий Маликов.
По данным СМИ, 65-летняя Кадышева стала самой высокооплачиваемой артисткой в России, а гонорары «Золотого кольца» за летние корпоративы якобы достигли 15-20 млн рублей. Взлет популярности Кадышевой у зумеров начался в 2024 году, когда ее старая песня «Плывёт веночек» завирусилась в соцсетях и попала в тренды стримингов.
«Это мода на русский фольклор в таком очень веселом, зажигательном ключе. На Кадышеву сейчас нет билетов. У меня тоже новая песня под названием "Ветерок" на русские народные мотивы. Это тренд!» - объяснил Маликов на презентации второго сезона шоу Елены Кипер «По классике».
Вокалистка группы «Ленинград» Зоя (Ксения Руденко) ранее заявила «Радиоточке НСН», что обожает Надежду Кадышеву, сравнив ее с Сергеем Шнуровым.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп назвал НАТО важным для Европы и потребовал от союзников больше расходов
- Трамп заявил, что Россия не препятствует соглашению о прекращении огня
- Трамп исключил выход США из переговоров и заявил о вероятности заключения сделки
- Трамп рассчитывает на принятие условий урегулирования Россией, Украиной и ЕС
- Трамп анонсировал важные встречи по Украине в ближайшие дни
- Системы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в Курской области
- Фильм «Мужу привет» получил награду ММКФ в конкурсе «Русские премьеры»
- Киев сомневается в готовности соглашения с США по недрам к 26 апреля
- Трамп заявил о дедлайне по российско-украинскому конфликту
- Евгений Цыганов получил приз ММКФ за лучшую мужскую роль
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru