Модный тренд: Маликов ответил «Ветерком» на «Веночек» Кадышевой

Вирусная популярность песни «Плывет веночек» привела к аншлагам на концертах Кадышевой, сказал в эфире НСН Дмитрий Маликов, рассказав о своей песне на русские народные мотивы.

Популярность среди подростков Надежды Кадышевой связана с интересом к русскому фольклору, заявил в интервью НСН Народный артист России, певец и композитор Дмитрий Маликов.

По данным СМИ, 65-летняя Кадышева стала самой высокооплачиваемой артисткой в России, а гонорары «Золотого кольца» за летние корпоративы якобы достигли 15-20 млн рублей. Взлет популярности Кадышевой у зумеров начался в 2024 году, когда ее старая песня «Плывёт веночек» завирусилась в соцсетях и попала в тренды стримингов.

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«Это мода на русский фольклор в таком очень веселом, зажигательном ключе. На Кадышеву сейчас нет билетов. У меня тоже новая песня под названием "Ветерок" на русские народные мотивы. Это тренд!» - объяснил Маликов на презентации второго сезона шоу Елены Кипер «По классике».

Вокалистка группы «Ленинград» Зоя (Ксения Руденко) ранее заявила «Радиоточке НСН», что обожает Надежду Кадышеву, сравнив ее с Сергеем Шнуровым.

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ФОТО: ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru
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