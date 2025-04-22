«Кибер-Аллегрова, Кадышева и Билан»: Вокалистка «Ленинграда» о новом альбоме и дуэтах
Солистка группы «Ленинград» Зоя призналась спецкору НСН, что влюблена в Диму Билана, сравнила Кадышеву со Шнуровым и пообещала хит в стиле "кибер-Аллегровой".
Вокалистка группировки «Ленинград» Зоя (Ксения Руденко) призналась спецкору НСН, что мечтала бы записать песню с Димой Биланом и Надеждой Кадышевой.
«Я, к сожалению, мало кого знаю из отечественных исполнителей, наверное, душа пока не лежит. Но я изучаю этот вопрос и надеюсь, что скоро начну узнавать всех в лицо. Я очень люблю Диму Билана и очень хотела бы с ним спеть. Мы с ним даже часто пересекаемся на студии и здороваемся. Думаю, у нас все получится. Обожаю Надежду Кадышеву, это такой мэтр, такая высота! Как Сергей Шнуров, только по-другому. Я бы с ней с удовольствием спела что-то», - сказала собеседница НСН.
Она рассказала, что группировка прямо сейчас занята работой над новым хитом и поделилась планами коллектива на лето.
«Все песни «Ленинграда» написаны Шнуровым, он – автор всех прекрасных произведений. У него какая-то связь с космосом или не знаю с чем. Мы сейчас готовим забористый хиточек. У него пока нет названия, мы в поиске – может, «Гоша» или «ЖК». Песня прямо сейчас готовится, это будет разрыв. Это будет кибер-Аллегрова! Песня про безусловную женскую любовь к любому мужчине. У нас уже все лето расписано, будет классный тур – и Владивосток, и Новороссийск, и Кемерово. «Ленинград» выступит на стадионах! Вроде 14 концертов у нас планируется», - поделилась певица на юбилейной XX Премии МУЗ-ТВ «Легенда».
Ранее экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс заявила «Радиоточке НСН», что секрет долгой сценической жизни коллектива заключается «в уникальной адаптивности Шнурова к меняющейся конъюнктуре».
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