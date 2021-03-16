Певица Гречка готова двинуть в бизнес вслед за Моргенштерном

Певица Гречка в интервью НСН призналась, что тоже хотела бы выйти за рамки музыкального жанра и попробовать свои силы в чем-то принципиально новом.

Певец Денис Майданов заявил о своём желании баллотироваться в Госдуму, а рэпер Моргенштерн стал сотрудником банка, заняв специально созданную для него должность директора по работе с молодежью с целью привлечения не менее 100 тысяч новых клиентов.

Певица Гречка (Анастасия Иванова) в интервью НСН призналась, что хотела бы заниматься не только музыкой, но и бизнесом, а вот политика ей претит:

«Я в себе чувствую очень много разнообразия. Нельзя говорить, что я только музыкант и больше ничего. Это в себе надо исправлять. Если честно, мне хочется дела какие-то решать, мне хочется контролировать все. Мне просто очень хочется решать», - сказала Гречка.
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По ее словам, в музыке принимать жесткие и порой категоричные решения сложно, потому что есть шанс задеть или обидеть кого-то из своей команды. А вот в бизнесе, по мнению певицы, как раз есть место для «жестких» решений.

Но вот в политику, по крайне мере, сейчас Гречка бы не пошла. «Политике скажу пока что “нет”», - заявила артистка.

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12 марта певица выпустила новый альбом «Не за что», в который вошло 10 песен. Ранее в пресс-центре НСН артистка рассказала, как шла работа над пластинкой.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:МузыкаМузыкантыМузыканты о политике
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