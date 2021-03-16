Певица Гречка готова двинуть в бизнес вслед за Моргенштерном

Певец Денис Майданов заявил о своём желании баллотироваться в Госдуму, а рэпер Моргенштерн стал сотрудником банка, заняв специально созданную для него должность директора по работе с молодежью с целью привлечения не менее 100 тысяч новых клиентов.

Певица Гречка (Анастасия Иванова) в интервью НСН призналась, что хотела бы заниматься не только музыкой, но и бизнесом, а вот политика ей претит:

«Я в себе чувствую очень много разнообразия. Нельзя говорить, что я только музыкант и больше ничего. Это в себе надо исправлять. Если честно, мне хочется дела какие-то решать, мне хочется контролировать все. Мне просто очень хочется решать», - сказала Гречка.