«Рано на пенсию». Мазаев о желании Майданова избраться в Госдуму

«Музыка исторически всегда участвует в пропаганде. Достаточно вспомнить песни про Ленина и Сталина. Задачи такие существуют во все времена. Наверное, Денису такие вещи интересны. Послушайте его песни, они патриотические. Он к этому всегда тяготел. Ему пойдет идеологическая работа, он будет хорошо смотреться. Я намеревался этим когда-то заниматься, учился политэкономии в МГУ, и этого мне хватило», - признался музыкант.

Мазаев также напомнил, что в его карьере был период, когда он помогал «Союзу правых сил», но при этом не был членом партии.

«Мы занимались пропагандой. Мы зарабатывали деньги, нам оплачивали концерты. В то время их идеи были нам близки, и мы с удовольствием работали. Но сейчас я бы в Госдуму не пошел. Мне пока есть чем заняться, рано на пенсию. К работе депутатом можно относиться только как к дауншифтингу. Для того, чтобы пойти в Госдуму, нужно бросить все остальные дела», - заключил собеседник НСН.

Ранее депутат Госдумы Оксана Пушкина сообщила, что не будет избираться от Одинцовского одномандатного избирательного округа, так как «губернатор Московской области видит другого человека основным претендентом на победу». Она добавила, что идти на выборы против своей прежней команды ей не позволяют принципы.

