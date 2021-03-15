Кто лицо компании? В Альфа-банке рассказали о должностях Урганта и Моргенштерна
Директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов рассказал в эфире НСН об обязанностях нового топ-менеджера.
Альфа-банк нанял на работу российского рэпера Моргенштерна, который получил специально под него созданную должность директора по работе с молодежью с целью привлечения не менее 100 тысяч новых клиентов, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов рассказал в эфире НСН об обязанностях нового топ-менеджера.
«Испытательный срок у Моргенштерна - три месяца. Мы на него рассчитываем, а там жизнь покажет. Я не думаю, что контракт с ним будет очень долгим, но закончится он не ранее, чем будет выполнена эта цель по привлечению 100 тысяч новых клиентов. Пока он эту цель не выполнит, он компанию не покинет, потому что на это завязана оплата его труда. Сколько это займет времени – сказать сложно, два или три месяца, а там мы сядем с ним и посмотрим на результаты», - рассказал Гиязов.
Он призвал не путать лицо компании, которым был и остается шоумен Иван Ургант, и Моргенштерна, который стал новым сотрудником банка.
«Моргенштерн вместе с нами будет помогать подбирать блогеров, его задача – привлекать молодых клиентов 14-21 лет», - пояснил директор по маркетингу и коммуникациям банка.
Ранее Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против рэпера Моргенштерна и Альфа-банка, усмотрев в ролике «Клип за 10 лямов» признаки нарушения закона «О рекламе». В частности, в ведомстве считают, что вызывающий и непристойный вид девушек, изображающих сотрудников банка, противоречит реальному образу.
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