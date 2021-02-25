Почему Земфире хочется напиться? Музыкальный критик разобрал текст «Остина»
Музыкальные критики Артур Гаспарян и Денис Ступников в интервью НСН оценили новинку от Земфиры в преддверии выхода первого за семь лет альбома певицы.
Певица Земфира представила уже три новых песни - «Крым», «Злой человек» и «Остин». А в минувшие выходные в ее соцсетях появился тизер на еще один новый трек. Поклонники застыли в ожидании очередной студийной пластинки. Ее релиз анонсировала подруга певицы, актриса Рената Литвинова. Дата выхода альбома неизвестна, но этот лонгплей станет первой за последние семь лет новинкой от Земфиры.
Музыкальный журналист, критик Артур Гаспарян в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал песню «Остин» изящной и эстетической работой.
«Отсутствие захватывающей музыкальной динамики в последней песне "Остин" кому-то может показаться скучным. Но мне лично она показалась апеллирующей к электронной новой волне 80-х годов, и сделана она как раз по лекалам и канонам той музыки, которая тогда нам казалась очень прогрессивной, современной и интересной», - сказал Гаспарян.
Музыкальный критик Денис Ступников с этой мыслью не согласился. По его мнению, отсутствие музыкального развития в песне «Остин» связано с желанием артистки «позаигрывать» с более молодой аудиторией, предпочитающей рэп.
«Земфира прочувствовала вялое, апатичное настроение молодежи, которая и слушает такую музыку, где нет ни зачина, ни действия, ни проигрыша, ни ярких гитарных соло. Мы уже вообще забыли, что это такое, не говоря уже, о каком-то ярком фактурном вокале», - сказал Ступников «Радиоточке НСН».
Говоря о развитии в треке, Артур Гаспарян обратил внимание на текстовую составляющую в «Остине», где он услышал злободневные высказывания певицы.
«Текст, который абсолютно резонирует с самыми насущными проблемами сегодняшнего дня. Возможно, они не волнуют большую часть публики, по крайней мере, прогрессивной публики, которая озабочена какими-то глобальными вещами, а не только личным благополучием. Наверно, они должны волновать. Фраза "Откуда столько жестокости, Остин" - общее настроение песни, в которой есть слова, что ей так плохо, что хочется напиться. Опять же, если попытаться разобраться в настроении, что имела в виду Земфира? Почему ей хочется именно сейчас напиться, а не год и не два года назад? Лишь внимательно посмотрев на смысловую линию, которую она заложила в этот текст, понимаешь, что это произведение на злобу дня, и в этом смысле его ценность очень большая», - проанализировал текст «Остина» критик.
Анонсированный новый альбом Земфиры у критиков и у публики вызывает живой интерес. Артур Гаспарян убежден, что о работе будут спорить, но Земфира заняла такое место в музыке, что может уже не переживать, как ее работу воспримет аудитория.
«Мне кажется, что Земфира в этом смысле абсолютно органична, потому что делает все, что ей хочется, получая от этого удовольствие, а получаем ли от этого удовольствие мы – ее слушатели, это уже второй вопрос. И к артистке он имеет отношение крайне опосредованное», - поделился с «Радиоточкой НСН»Гаспарян.
Тем временем клип на песню «Остин» уже собрал больше полутора миллионов просмотров на видеохостинге YouTube.
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