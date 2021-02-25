Почему Земфире хочется напиться? Музыкальный критик разобрал текст «Остина»

Певица Земфира представила уже три новых песни - «Крым», «Злой человек» и «Остин». А в минувшие выходные в ее соцсетях появился тизер на еще один новый трек. Поклонники застыли в ожидании очередной студийной пластинки. Ее релиз анонсировала подруга певицы, актриса Рената Литвинова. Дата выхода альбома неизвестна, но этот лонгплей станет первой за последние семь лет новинкой от Земфиры.

Музыкальный журналист, критик Артур Гаспарян в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал песню «Остин» изящной и эстетической работой.

«Отсутствие захватывающей музыкальной динамики в последней песне "Остин" кому-то может показаться скучным. Но мне лично она показалась апеллирующей к электронной новой волне 80-х годов, и сделана она как раз по лекалам и канонам той музыки, которая тогда нам казалась очень прогрессивной, современной и интересной», - сказал Гаспарян.

Музыкальный критик Денис Ступников с этой мыслью не согласился. По его мнению, отсутствие музыкального развития в песне «Остин» связано с желанием артистки «позаигрывать» с более молодой аудиторией, предпочитающей рэп.

«Земфира прочувствовала вялое, апатичное настроение молодежи, которая и слушает такую музыку, где нет ни зачина, ни действия, ни проигрыша, ни ярких гитарных соло. Мы уже вообще забыли, что это такое, не говоря уже, о каком-то ярком фактурном вокале», - сказал Ступников «Радиоточке НСН».