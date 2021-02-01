Земфира выпустила клип с Ренатой Литвиновой в главной роли
Певица Земфира выпустила клип на новую песню «Злой человек», в главной роли снялась Рената Литвинова.
Эта композиция вошла в саундтрек фильма Литвиновой «Северный ветер». В ролике героиня Литвиновой едет за рулем автомобиля сквозь буран и картинно курит.
Ранее сообщалось, что Земфира закончила работу над очередной сольной пластинкой. Дата релиза и его название пока неизвестны. Новый альбом Земфиры станет первым лонгплеем, который певица выпустит после работы «Жить в твоей голове», которая вышла в 2013 году.
В эту субботу, 6 февраля, на большие экраны выйдет фильм «Северный ветер», режиссером которого стала Литвинова. Накануне актриса дала большое интервью журналу Tatler, в котором призналась в своем новом романе с французским миллионером.
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