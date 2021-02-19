Мизантропия и самолюбование. Новые треки Земфиры огорчили критиков

Земфира представила третий сингл с нового альбома «Остин», ее продолжительность больше 5 минут. Релиз «Остина» и клипа на него состоялся сегодня, 19 февраля, видео на YouTube собирает большое количество просмотров, а поклонники в комментариях пишут лестные отзывы об очередной работе артистки.

Музыкальный критик Денис Ступников в интервью НСН оценил новые работы Земфиры и пришел к выводу, что артистка скатилась до «гнусавого монотонного пропевания на одной ноте».

По его мнению, «Земфира, начиная с 2013 года, похожа на саму себя, злую и мизантропичную». Критик также обратил внимание и на то, что вопреки восхищенным отзывам, артистка перестала опережать музыкальные тенденции.