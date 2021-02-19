Мизантропия и самолюбование. Новые треки Земфиры огорчили критиков
Музыкальный критик Денис Ступников в интервью НСН резко «прошелся» по свежему творчеству Земфиры.
Земфира представила третий сингл с нового альбома «Остин», ее продолжительность больше 5 минут. Релиз «Остина» и клипа на него состоялся сегодня, 19 февраля, видео на YouTube собирает большое количество просмотров, а поклонники в комментариях пишут лестные отзывы об очередной работе артистки.
Музыкальный критик Денис Ступников в интервью НСН оценил новые работы Земфиры и пришел к выводу, что артистка скатилась до «гнусавого монотонного пропевания на одной ноте».
По его мнению, «Земфира, начиная с 2013 года, похожа на саму себя, злую и мизантропичную». Критик также обратил внимание и на то, что вопреки восхищенным отзывам, артистка перестала опережать музыкальные тенденции.
«Земфира прочувствовала вялое, апатичное настроение молодежи, которая и слушает такую музыку, где нет ни зачина, ни действия, ни проигрыша, ни ярких гитарных соло. Мы уже вообще забыли, что это такое, не говоря уже, о каком-то ярком фактурном вокале», - сказал Ступников НСН.
Музыкальный критик предположил, что это связано с желанием артистки «зацепить» молодую аудиторию, которая сейчас активно слушает рэп. Однако, в итоге получаются пропитанные злостью, мизантропией и самолюбованием песни без музыкального и текстового развития. Причиной этому, по предположению Ступникова, стала оторванность Земфиры от реального мира.
«Человек пребывает в замкнутом пространстве, занимается самолюбованием, зная прекрасно свои отрицательные стороны, и любуется вот ими. И все это еще и помножено на огромный эгоцентризм», - поделился с НСН критик.
По мнению Ступникова, новая пластинка, которую, кстати, анонсировала Рената Литвинова, может и не выйти. Возможно, премьеры нового материала артистки так и останутся сингловыми и не соберутся в единый альбом. А если мы и дождемся первого за семь лет лонгплея от Земфиры, то он будет «вялым и невнятным, как и работа «Жить в твоей голове».
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