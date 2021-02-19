Земфира посвятила новый клип дворецкому из игры
Земфира выпустила новую песню «Остин», а также анимационный клип на нее. Главный персонаж клипа - дворецкий из игр Gardenscapes и Homescapes.
В ролике он спасается из разрушающегося особняка. В подписи к видео указана ссылка для скачивания игры.
Поклонники артистки оценили ее выбор персонажа и даже начали спорить, до какого уровня в видеоигре дошла сама Земфира.
1 февраля певица выпустила первый за семь лет клип «Злой человек» с Ренатой Литвиновой в главной роли. В свою очередь Литвинова недавно анонсировала выход нового альбома Земфиры.
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