Земфира посвятила новый клип дворецкому из игры

Земфира выпустила новую песню «Остин», а также анимационный клип на нее. Главный персонаж клипа - дворецкий из игр Gardenscapes и Homescapes.

В ролике он спасается из разрушающегося особняка. В подписи к видео указана ссылка для скачивания игры.