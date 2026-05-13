На их совести: Почему музыканты не спешат «чистить» песни от наркотиков
Артисты не торопятся перезаливать песни потому, что в медийной среде и инфополе не так много новостей об упоминании штрафных санкций по отношению к артистам, которые не внесли соответствующие изменения, сказала НСН Надежда Бойчевски.
Одни артисты оперативно чистят свои каталоги, а другие до последнего оттягивают исполнение требований. Это объясняется уровнем медийного давления и публичной оглаской последствий, сказала НСН гендиректор «ON Лейбла» Надежда Бойчевски.
Более 40% песен в российских стриминговых сервисах требуют правок после вступления в силу закона о запрете пропаганды наркотиков, примерно 67% отобранных для изучения композиций относятся к хип-хопу, еще 33% — к поп-музыке или року. Бойчевски отметила, что внимание к артистам будет в массе своей идти по логике «сверху-вниз».
«Вероятнее всего, артисты не торопятся перезаливать песни по причине того, что в медийной среде и инфополе не так много новостей об упоминании штрафных санкций по отношению к артистам, которые не внесли соответствующие изменения. Было всего несколько крупных новостей на тему штрафов и "проблем", с которыми столкнулись артисты, которые не успели или проигнорировали обновление в законодательстве. Очевидно, что внимание к артистам будет в массе своей идти по логике "сверху-вниз" — от самых крупных имен артистов до самых мелких. Так или иначе, те артисты, которые всерьез обеспокоены собственным будущим и творчеством, уже почистили свой каталог или находятся в процессе чисток. Все остальные, скорее всего, ждут новых упоминаний в инфополе, чтобы решиться. Либо же пытаются таким образом протестовать», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, в большинстве случаев решение остаётся за артистами и их командами.
«Добросовестные артисты самостоятельно реагируют на обновления в законодательстве. Их менеджеры, лейблы, агенты, юристы, дистрибуторы, друзья из индустрии, даже слушатели — это обсуждали все прослойки музыкальной сферы. Нам известны случаи, когда площадка уведомляла партнеров о проблемных словах и строчках, но по большей части, по нашим личным наблюдениям, все на совести артистов и лейблов», — отметила эксперт.
Ранее лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев заявил НСН, что закон о запрете пропаганды наркотиков в песнях направлен на «молодежных» музыкантов.
