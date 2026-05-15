Актер из «Следа» и «Чернобыля» Павел Чернявский погиб на СВО

Актер Павел Чернявский погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил портал «Кино-театр.ру».

По его данным, 39-летний артист в декабре прошлого года заключил контракт о прохождении военной службы с Минобороны.

«3 марта 2026 года погиб в зоне СВО. Похоронен в Омске», - отмечает портал.

Других подробностей не приводится.

Павел Чернявский родился в 1986 году в Омске, окончил факультет культуры и искусств Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского. Артист работал в театре, в том числе Екатеринбургском театре «Театрон» и Театре им. Ермоловой, а также снимался в кино и сериалах. Чернявский был известен по проектам «След», «Счастливы вместе», «Чернобыль», «Волкодав», «Опасная близость».

Ранее стало известно, что в зоне СВО погиб тяжелоатлет, мастер спорта международного класса Александр Чепиков.

