Лавров назвал дружеским «дух» в отношениях Путина и Трампа
15 мая 202611:00
Юлия Савченко
Отношения президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа товарищеские и уважительные. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«"Дух" в отношениях между президентами России и США всегда дружеский, товарищеский и взаимоуважительный», - цитирует Лаврова РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Дональд Трамп поддерживает открытые, честные и доверительные отношения с Владимиром Путиным, а также председателем КНР Си Цзиньпином.
Горячие новости
- «Голова – не котел»: Ямбург не поддержал идею сделать шахматы школьным предметом
- Количество погибших при атаке ВСУ на Рязанскую область выросло до четырех
- Радио JAZZ выпустит коллекцию одежды
- Россию не заменить: К чему приведет нефтяная сделка США и Китая
- Время - деньги: В каких случаях самолет отправят на запасной аэродром
- Мишустин: Доля БРИКС в мировом ВВП достигла 40%
- В России призвали не бояться контрафактных запчастей
- Заплатят все: Как получить компенсацию за уход самолета на запасной аэродром
- Под Белгородом мужчина пострадал при ударе дрона ВСУ по грузовику
- Ролики, фольга и хайп: Чем шокировала зрителей премьера «Гамлета» с Борисовым