Лавров назвал дружеским «дух» в отношениях Путина и Трампа

Отношения президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа товарищеские и уважительные. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Песков заявил, что отношения между Россией и США по-прежнему на нуле

«"Дух" в отношениях между президентами России и США всегда дружеский, товарищеский и взаимоуважительный», - цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Дональд Трамп поддерживает открытые, честные и доверительные отношения с Владимиром Путиным, а также председателем КНР Си Цзиньпином.

ФОТО: РИА Новости
