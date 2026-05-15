Мирошник: Киев вернул России несколько пленных в критическом состоянии
Украина вернула России несколько военнопленных в тяжелом состоянии. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с РИА Новости.
«Несколько человек нам передали в критическом состоянии на грани жизни и смерти», - рассказал дипломат.
По его словам, во время последнего обмена в Россию вернулись десятки человек с ампутированными конечностями. Медики установят причины произошедшего. Как отметил Мирошник, это «выглядит многозначительно».
Ранее посол рассказал, что ВСУ использовали в отношении военнопленных «неизвестно какие медицинские препараты», проводится расследование, пишет Ura.ru.
