В России назвали регионы с самым низким потреблением алкоголя

Северный Кавказ и Ставропольский край вошли в число регионов России с наиболее низким потреблением алкоголя. Об этом сообщил глава управления Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Виктор Зыков, пишут «Известия».

«Самое низкое потребление алкоголя среди... регионов зафиксировано на Северном Кавказе, в Ставропольском крае, Туве и Москве», - отметил эксперт.

Согласно Единой межведомственной информационно-статистической системе, в апреле в Чечне употребление алкоголя составило 0,02 литра чистого этилового спирта на человека, в Ингушетии — 0,63 л, в Дагестане — 0,9 л. Наибольшие показатели зафиксированы в Ненецком автономном округе (18,2 л), Еврейской автономной области (14,76 л), на Чукотке (14,17 л).

При этом в 2025 году средний по РФ уровень употребления алкоголя составил 8,06 л спирта на человека. За десять лет этот показатель сократился на 24%, в 2016 году он составлял 10,6 л.

Между тем в России в первом квартале 2026 года увеличились розничные продажи водки. За январь-март они выросли на 2% год к году и достигли 17,39 млн дал, напоминает Ura.ru.