В Брянске при атаке ВСУ поврежден частный дом
15 мая 202610:04
Юлия Савченко
Частный жилой дом в Брянске получил повреждения после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в оперативном штабе Брянской области.
По его данным, ночью над регионом ликвидировали 13 дронов ВСУ самолетного типа.
«В результате атаки в Фокинском районе города Брянска поврежден жилой частный дом», - указали в оперштабе.
Пострадавших при атаке нет.
Ранее в Рязани из-за ударов БПЛА были повреждены два многоэтажных жилых дома. При атаке погибли три человека и двенадцать пострадали.
