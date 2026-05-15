В Брянске при атаке ВСУ поврежден частный дом

Частный жилой дом в Брянске получил повреждения после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в оперативном штабе Брянской области.

По его данным, ночью над регионом ликвидировали 13 дронов ВСУ самолетного типа.

«В результате атаки в Фокинском районе города Брянска поврежден жилой частный дом», - указали в оперштабе.

Пострадавших при атаке нет.

Ранее в Рязани из-за ударов БПЛА были повреждены два многоэтажных жилых дома. При атаке погибли три человека и двенадцать пострадали.

ФОТО: РИА Новости
