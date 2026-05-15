Китай успешно вывел на орбиту пять спутников
15 мая 202609:27
Юлия Савченко
Китайская компания CAS Space успешно вывела пять спутников на орбиту. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.
Запуск был проведен с площадки Дунфэн космодрома Цзюцюань с помощью ракеты-носителя Kinetica-1 («Лицзянь-1»). Пуск состоялся в 12:33 (07:33 мск).
Отмечается что на орбиту доставили два спутника «Тайцзин-3», а также аппараты «Тяньи-50», «Тяньянь-27» и «Цзилинь-1».
Между тем вооруженные силы Швеции вывели на орбиту свой первый военный спутник для разведки, пишет Ura.ru.
Горячие новости
- Китай успешно вывел на орбиту пять спутников
- В России назвали регионы с самым низким потреблением алкоголя
- В Ливии футбольные фанаты подожгли офис премьер-министра
- Под Хабаровском вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
- «Жертвы режима»: Как украинские дроны отправили в отставку премьера Латвии
- СМИ: США готовятся предъявить обвинения 94-летнему Раулю Кастро
- Над регионами России уничтожили 355 украинских беспилотников
- В Росфинмониторинге заявили о снижении числа киберпреступлений на 12%
- Трамп: США и Китай заключили фантастические торговые сделки
- В Рязани из-за атаки ВСУ погибли три человека