Китай успешно вывел на орбиту пять спутников

Китайская компания CAS Space успешно вывела пять спутников на орбиту. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

Запуск был проведен с площадки Дунфэн космодрома Цзюцюань с помощью ракеты-носителя Kinetica-1 («Лицзянь-1»). Пуск состоялся в 12:33 (07:33 мск).

Отмечается что на орбиту доставили два спутника «Тайцзин-3», а также аппараты «Тяньи-50», «Тяньянь-27» и «Цзилинь-1».

Между тем вооруженные силы Швеции вывели на орбиту свой первый военный спутник для разведки, пишет Ura.ru.

