Россия вернула из украинского плена 205 военнослужащих
Россия вернула с подконтрольной Киеву территории более 200 военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны.
«15 мая... возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ», - говорится в сообщении.
Российские бойцы находятся на территории Белоруссии, им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, пишет RT. Военных доставят в РФ для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
Как отметили в военном ведомстве, посредником при возвращении россиян из плена выступили Объединенные Арабские Эмираты.
Ранее Россия и Украина договорились о взаимном возвращении военнопленных в формате «тысяча на тысячу», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
