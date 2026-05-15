Россия вернула из украинского плена 205 военнослужащих

Россия вернула с подконтрольной Киеву территории более 200 военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны.

«15 мая... возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ», - говорится в сообщении.

Российские бойцы находятся на территории Белоруссии, им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь, пишет RT. Военных доставят в РФ для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Как отметили в военном ведомстве, посредником при возвращении россиян из плена выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее Россия и Украина договорились о взаимном возвращении военнопленных в формате «тысяча на тысячу», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: скриншот с видео Минобороны России
