Палящий рекорд: На Москву надвигается тридцатиградусная жара
Александр Шувалов заявил НСН, что палящее солнце и зной ожидают москвичей вплоть до четверга.
Выходные в Москве будут теплыми и без осадков, а в понедельник начнется настоящая жара, заявил НСН глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«В Москве на следующей неделе ожидается близкая к рекордной жара. Будет очень теплая погода в субботу и воскресенье – до 25 градусов. Начиная с понедельника, температура будет все ближе к 30, а в центре города, возможно, и перевалит за 30 градусов, до 31 дойдет. Без осадков, палящее солнце и зной…Такая погода нас ждет с понедельника по четверг. Дальше уже под вопросом, будет похолодание или нет. Кто не любит жару, им придется несладко. Столь теплая погода идет к нам со Средней Азии, Казахстана», - отметил он.
Лето 2026 года будет очень контрастным, с пиками тепла и провалами в холод. Об этом в пресс-центре НСН рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
