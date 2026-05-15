В Екатеринбурге упала часть козырька здания мэрии
15 мая 202610:41
Юлия Савченко
Часть козырька рухнула у здания мэрии Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.
«Часть козырька, действительно, упала», – сообщили в пресс-службе мэрии.
При обрушении никто не пострадал, эвакуации сотрудников не было. Ведутся восстановительные работы.
Ранее в Екатеринбурге обрушилась часть кровли спортзала учебного заведения. Площадь обрушения составляла 400 квадратных метров.
