В Екатеринбурге упала часть козырька здания мэрии

Часть козырька рухнула у здания мэрии Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

«Часть козырька, действительно, упала», – сообщили в пресс-службе мэрии.

При обрушении никто не пострадал, эвакуации сотрудников не было. Ведутся восстановительные работы.

Ранее в Екатеринбурге обрушилась часть кровли спортзала учебного заведения. Площадь обрушения составляла 400 квадратных метров.

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
