Влад Соколовский объяснил вторую волну популярности Надежды Кадышевой
Влад Соколовский объяснил популярность Надежды Кадышевой пиком гипертрофированной любви россиян к Родине, он призвал коллег не упускать такой шанс.
Каждый артист, которого захватила вторая волна популярности, должен ценить этот момент, заявил певец Влад Соколовский.
Еще недавно концерты народной артистки России Надежды Кадышевой посещали преимущественно люди среднего и старшего возраста. Однако сегодня ситуация кардинально изменилась — молодая аудитория с удовольствием открывает для себя творчество певицы. Соколовский призвал артистов ловить такую волну популярности.
«Я радуюсь за тех артистов, которых коснулась эта волна популярности. Здорово, когда артист эту волну может поймать. Один из ярких примеров — обожаемый мной Прохор Шаляпин, который всегда был больше человеком из ток-шоу, а потом научился шутить над самим собой, и все пошло. У него прекрасное чувство юмора, он открытый и классный. Его стали обожать. Мне кажется, что каждый артист, которого касается такая волна популярности, должен ценить этот момент. Важно не упустить этот шанс. Я думаю, что это пришло из повестки. У нас сейчас гипертрофирована любовь к нашей стране, к нашей культуре. Популярность каких-то таких историй, например, Надежды Кадышевой, растет из-за того, что у людей сейчас к такому лежит сердце», — сказал артист на премии «Hello & InterCharm».
Он также анонсировал скорый выход своего нового музыкального альбома.
«Я только недавно закончил работу над большим проектом. Эта осень богата на премьеры. В конце октября будет большая премьера сериала, в котором у меня одна из главных ролей. Я также написал саундтрек к этому сериалу. А 14 ноября у меня будет презентация нового альбома, который я давно готовил. Моя голова сейчас, конечно, больше всего забита именно альбомом. Я уже дважды менял локацию презентации! Но главное, что все будет», — приводит слова экс-солиста группы «БиС» спецкор НСН.
Ранее диджей Катя Гусева рассказала НСН, что хочет переплюнуть Надежду Кадышеву по популярности своей версией песни «Калинка», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
