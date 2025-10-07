«Я очень люблю народную музыку, народные танцы. Чтобы переплюнуть Надежду Кадышеву, надо сделать классную песню. Почему бы и нет? Надеюсь, песня «Калинка» отзовется многим, мы сможем поконкурировать. Я сделала в этом году трек «Наша победа», где использовала мелодию песни «Катюша», он у меня очень сильно залетел, хотя это была очень электронная, жесткая версия. Я подумала, что не надо останавливаться на этом. «Калинка» идеально подошла под интервидение. Это история моего детства, я танцевала «Калинку-малинку» с пяти лет. Мне хотелось оживить этот трек», - рассказала она.

Возвращение музыкантов к жанру фолк похвально, но здесь не должно быть перегибов, заявил НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

