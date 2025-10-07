По его оценке, уровень популярной музыки сегодня сильно упал, при этом, порой, выстреливает повторно, даже у молодежи, то, что было на слуху десятилетия назад.

«Есть Игорь Крутой, Макс Фадеев, Игорь Николаев, Виктор Дробыш, Игорь Матвиенко - пятерка, скажем, авторов понятных, еще Раймонд Паулс, поэт-песенник Илья Резник. Все эти люди про тексты, про музыку. Но все они в возрасте. А сегодня настолько тривиальные тексты, совсем упрощенные, легковесные. Мы с годами тоже взрослеем, умнеем, сознание меняется, в целом старшая аудитория переходит на другой уровень, это классика, условно говоря. А молодежь остается в своем жанре. Потом, сегодня предлагается очень много разных форматов развлечений, онлайн-ресурсы, глаза разбегаются. Ты должен вируситься, эпатировать, эмоционировать для того, чтобы просто тебя кто-то заметил. Причем, непонятно, по какой системе это сейчас работает. Возьмите, например, Кадышеву, Шуфутинского с его «Третьим сентября», Буланову - 20 лет спустя вдруг выстреливает то, что, казалось бы, уже давно забыто и неинтересно, а оно возрождается», - констатировал Иосиф Пригожин.

