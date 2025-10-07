Пригожин объяснил, почему «золотой век» российских продюсеров остался в прошлом
Новые технологии серьезно изменили методы продвижения артистов, заявил НСН продюсер Иосиф Пригожин.
Новые технологии сильно снизили эффективность традиционного продвижения артистов, поэтому «золотой век» российских продюсеров остался в прошлом. Об этом в комментарии НСН заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
Музыкальный критик Евгений Бабичев ранее назвал конец 1990-х и начало 2000-х годов золотым периодом для российских продюсеров и их музыкальных проектов. По его словам, каждая песня ложилась идеально на артиста и сразу становилась популярной. При этом, как отметил Бабичев в интервью ТАСС, сегодня индустрия сильно изменилась: масштабных продюсерских проектов стало меньше, а артисты чаще добиваются успеха благодаря интернету и соцсетям.
«Благодаря интернету, цифровым форматам, искусственному интеллекту, технологиям творческие люди сегодня сами сидят в компьютере. Последние пять – десять лет это помогает. Однако глобально без менеджеров, без продюсеров все равно очень сложно решить задачу, нужна команда. Ну, выстрелит у тебя песенка где-то в цифре, будет популярна, а тебя не будет как личности. Сегодня сложность еще заключается в огромном потоке информации разной, ты просто не понимаешь, за что хвататься. Например, мы выпустили сейчас новый альбом семейный с Валерией. Я потратил на рекламную кампанию больше 5 миллионов долларов, но я не чувствую такого эффекта, как было бы 10 лет назад. Если у тебя нету вирусных ситуаций, клоунских каких-то, ты продвигаешься с трудом», - отметил собеседник НСН.
По его оценке, уровень популярной музыки сегодня сильно упал, при этом, порой, выстреливает повторно, даже у молодежи, то, что было на слуху десятилетия назад.
«Есть Игорь Крутой, Макс Фадеев, Игорь Николаев, Виктор Дробыш, Игорь Матвиенко - пятерка, скажем, авторов понятных, еще Раймонд Паулс, поэт-песенник Илья Резник. Все эти люди про тексты, про музыку. Но все они в возрасте. А сегодня настолько тривиальные тексты, совсем упрощенные, легковесные. Мы с годами тоже взрослеем, умнеем, сознание меняется, в целом старшая аудитория переходит на другой уровень, это классика, условно говоря. А молодежь остается в своем жанре. Потом, сегодня предлагается очень много разных форматов развлечений, онлайн-ресурсы, глаза разбегаются. Ты должен вируситься, эпатировать, эмоционировать для того, чтобы просто тебя кто-то заметил. Причем, непонятно, по какой системе это сейчас работает. Возьмите, например, Кадышеву, Шуфутинского с его «Третьим сентября», Буланову - 20 лет спустя вдруг выстреливает то, что, казалось бы, уже давно забыто и неинтересно, а оно возрождается», - констатировал Иосиф Пригожин.
Ранее диджей Катя Гусева рассказала НСН, что хочет переплюнуть Надежду Кадышеву по популярности своей версией песни «Калинка», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
