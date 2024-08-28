«Хедлайнеры и легенда»: Рок-фестиваль на Горбушке превратился в опен-эйр

Фестиваль «Легенда русского рока» этим летом превратится в опен-эйр с участием более 20 рок-групп, считающих легендарную Горбушку своих домом, заявил в интервью НСН директор ДК Горбунова и продюсер фестиваля Алексей Ларин.

Фестиваль пройдет в Москве 30 и 31 августа на трех сценах. Ларин рассказал, по какому принципу выбирали хедлайнеров.