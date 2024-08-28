«Хедлайнеры и легенда»: Рок-фестиваль на Горбушке превратился в опен-эйр
«Алиса», «Крематорий» и другие участники фестиваля начали создавать легенду Горбушки еще 30 лет назад, сказал в эфире НСН Алексей Ларин.
Фестиваль «Легенда русского рока» этим летом превратится в опен-эйр с участием более 20 рок-групп, считающих легендарную Горбушку своих домом, заявил в интервью НСН директор ДК Горбунова и продюсер фестиваля Алексей Ларин.
Фестиваль пройдет в Москве 30 и 31 августа на трех сценах. Ларин рассказал, по какому принципу выбирали хедлайнеров.
«В числе участников фестиваля "Алиса", "КняZz", Вадим Самойлов, "Крематорий", "ПилОт", всего более 20 групп. Критерием выбора хедлайнеров было то, что это те самые люди, которые эту легенду создавали в конце 1980-х – начале 1990-х, которые считают Горбушку своей московской домашней площадкой. Это и группа "Крематорий", которая начинала здесь давать свои концерты, и "Алиса", которая на протяжении более 30 лет здесь выступает. В нашем лайн-апе много коллективов стадионного формата, но при этом они не забывают про ДК Горбунова и дают здесь концерты, хотя могут собирать в десять раз больше людей. Они трепетно относятся к этой площадке и истории, которая творится здесь на протяжении всех этих лет», - сказал Ларин.
По его словам, фестиваль заметно расширился по сравнению с 2022 годом, при этом впервые он пройдет не только в помещении, но и на улице.
«Это уже второй фестиваль "Легенда русского рока" в ДК Горбунова, который проводит на нашей площадке телеканал "РЕН-ТВ", первый был в 2022-м году. Сейчас мы решили продолжить эту прекрасную традицию провожать лето громким рок-фестивалем в Москве на легендарной площадке. Относительно первого фестиваля мы значительно масштабировались, главную сцену вынесли на площадь перед ДК – теперь это большой московский рок-опен-эйр. В течение двух дней будут работать три сцены, основная разместится внутри ДК Горбунова, а третья будет во внутреннем дворе. Ожидаем аншлаг, последние билеты заканчиваются», - подчеркнул продюсер.
Ларин также объяснил, почему вести фестиваль будут ведущие шоу «Подъемники» на «НАШЕм Радио» Игорь Паньков, Александр Бон и Яна Лукьянова.
«"НАШЕ Радио" с момента его создания имеет непрерывную связь с площадкой. Все эти годы мы взаимодействуем, сотрудничаем и проводим разные мероприятия. "НАШЕ Радио", наши артисты и наша площадка – это все единое целое, поэтому не возникало сомнений, кого позвать ведущими. Как на первом фестивале в 2022 году, так и сейчас ведущими будут "Подъемники"», - заключил собеседник НСН.
Директор по маркетингу мероприятий компании «МТС Live» Дмитрий Шмелёв ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о хедлайнерах, трендах и секретах самого длинного опен-эйра лета, который прошел в 2024 году в «Лужниках» и собрал более 120 тысяч зрителей.
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