«Хедлайнеры и легенда»: Рок-фестиваль на Горбушке превратился в опен-эйр

«Алиса», «Крематорий» и другие участники фестиваля начали создавать легенду Горбушки еще 30 лет назад, сказал в эфире НСН Алексей Ларин.

Фестиваль «Легенда русского рока» этим летом превратится в опен-эйр с участием более 20 рок-групп, считающих легендарную Горбушку своих домом, заявил в интервью НСН директор ДК Горбунова и продюсер фестиваля Алексей Ларин.

Фестиваль пройдет в Москве 30 и 31 августа на трех сценах. Ларин рассказал, по какому принципу выбирали хедлайнеров.

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«В числе участников фестиваля "Алиса", "КняZz", Вадим Самойлов, "Крематорий", "ПилОт", всего более 20 групп. Критерием выбора хедлайнеров было то, что это те самые люди, которые эту легенду создавали в конце 1980-х – начале 1990-х, которые считают Горбушку своей московской домашней площадкой. Это и группа "Крематорий", которая начинала здесь давать свои концерты, и "Алиса", которая на протяжении более 30 лет здесь выступает. В нашем лайн-апе много коллективов стадионного формата, но при этом они не забывают про ДК Горбунова и дают здесь концерты, хотя могут собирать в десять раз больше людей. Они трепетно относятся к этой площадке и истории, которая творится здесь на протяжении всех этих лет», - сказал Ларин.

По его словам, фестиваль заметно расширился по сравнению с 2022 годом, при этом впервые он пройдет не только в помещении, но и на улице.

«Это уже второй фестиваль "Легенда русского рока" в ДК Горбунова, который проводит на нашей площадке телеканал "РЕН-ТВ", первый был в 2022-м году. Сейчас мы решили продолжить эту прекрасную традицию провожать лето громким рок-фестивалем в Москве на легендарной площадке. Относительно первого фестиваля мы значительно масштабировались, главную сцену вынесли на площадь перед ДК – теперь это большой московский рок-опен-эйр. В течение двух дней будут работать три сцены, основная разместится внутри ДК Горбунова, а третья будет во внутреннем дворе. Ожидаем аншлаг, последние билеты заканчиваются», - подчеркнул продюсер.

Ларин также объяснил, почему вести фестиваль будут ведущие шоу «Подъемники» на «НАШЕм Радио» Игорь Паньков, Александр Бон и Яна Лукьянова.

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«"НАШЕ Радио" с момента его создания имеет непрерывную связь с площадкой. Все эти годы мы взаимодействуем, сотрудничаем и проводим разные мероприятия. "НАШЕ Радио", наши артисты и наша площадка – это все единое целое, поэтому не возникало сомнений, кого позвать ведущими. Как на первом фестивале в 2022 году, так и сейчас ведущими будут "Подъемники"», - заключил собеседник НСН.

Директор по маркетингу мероприятий компании «МТС Live» Дмитрий Шмелёв ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о хедлайнерах, трендах и секретах самого длинного опен-эйра лета, который прошел в 2024 году в «Лужниках» и собрал более 120 тысяч зрителей.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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