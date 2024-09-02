«Точка кипения»: В отрасли объяснили «неожиданный» отказ Placebo от Park Live

«Очень неожиданный поворот для всех нас, но все понимают, что время очень специфическое, странное, нельзя, что называется «быть немножко беременным». Мы, например, проводили переговоры с рядом артистов первого эшелона, второго эшелона. Они даже отказывались выступать в Армении или Грузии, так как это аффилированные с СССР рынки, от которых они пока хотят воздержаться. Казахстан – это очень близкий к России рынок и страна, плюс «Яндекс». Думаю, это и повлияло, исключительно политический контекст», - рассказал он.

Ратников также объяснил, почему музыканты начали отказываться от выступления только сейчас.

«Со временем на музыкантов могли начать давить украинские активисты или еще какие-то активисты. Через какое-то время давление перешло точку кипения, поэтому они приняли решение пока воздержаться от появления на этих рынках. Что касается других возможных отмен, Die Antwoord – ребята надежные, они не отвалятся. Убежден, уверен, ребята стойкие. Очень жаль, что так получилось с Placebo», - добавил собеседник НСН.

Ранее британская рок-группа Editors приняла решение отказаться от участия в фестивале Park Live в Казахстане, поскольку спонсором мероприятия является российская компания «Яндекс».

Ранее глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников отметил в разговоре с НСН, что фестиваль Yandex Park Live заинтересует как казахских, так и российских зрителей, передает «Радиоточка НСН».

