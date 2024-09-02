«Точка кипения»: В отрасли объяснили «неожиданный» отказ Placebo от Park Live
Эдуард Ратников заявил НСН, что зарубежные исполнители отказываются от выступления в Казахстане из-за давления активистов.
Группа Placebo отменила свое выступление на фестивале Park Live в Казахстане по политическим причинам, так как просто не выдержала давления проукраинских активистов, заявил НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.
Группа Placebo отменила своё выступление на фестивале Park Live в Казахстане 8 сентября, а также концерт в Грузии 12 сентября. В сообщении говорится, что отмена выступления в Алматы связано с «вескими косвенными причинами», которые «не связаны с профессионализмом организаторов». В Тбилиси же музыканты не смогут поехать из-за логистических проблем, связанных с отменой казахстанского выступления. Ратников напомнил, что Казахстан в западном мышлении тесно связан с Россией, а организатором мероприятия выступает российская компания.
«Очень неожиданный поворот для всех нас, но все понимают, что время очень специфическое, странное, нельзя, что называется «быть немножко беременным». Мы, например, проводили переговоры с рядом артистов первого эшелона, второго эшелона. Они даже отказывались выступать в Армении или Грузии, так как это аффилированные с СССР рынки, от которых они пока хотят воздержаться. Казахстан – это очень близкий к России рынок и страна, плюс «Яндекс». Думаю, это и повлияло, исключительно политический контекст», - рассказал он.
Ратников также объяснил, почему музыканты начали отказываться от выступления только сейчас.
«Со временем на музыкантов могли начать давить украинские активисты или еще какие-то активисты. Через какое-то время давление перешло точку кипения, поэтому они приняли решение пока воздержаться от появления на этих рынках. Что касается других возможных отмен, Die Antwoord – ребята надежные, они не отвалятся. Убежден, уверен, ребята стойкие. Очень жаль, что так получилось с Placebo», - добавил собеседник НСН.
Ранее британская рок-группа Editors приняла решение отказаться от участия в фестивале Park Live в Казахстане, поскольку спонсором мероприятия является российская компания «Яндекс».
Ранее глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников отметил в разговоре с НСН, что фестиваль Yandex Park Live заинтересует как казахских, так и российских зрителей, передает «Радиоточка НСН».
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