МИД Дании вызвал российского посла

Министерство иностранных дел Дании вызвало посла России. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Ларс Лекке Расмуссен.

Отмечается, что российский посол «был вызван на беседу» для обсуждения инцидента с датским вертолетом.

Утверждается, что в международных водах у берегов Гедсера в Балтийском море по воздушному судну якобы были выпущены ложные тепловые цели. МИД Дании не привел каких-либо доказательств.

Ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар поручил вызвать посла РФ Сергея Андреева после атаки БПЛА в Киеве, пишет Ura.ru.

