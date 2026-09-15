Аскольду Запашному понадобилась медпомощь из-за ухудшения самочувствия
Народному артисту России, художественному руководителю Большого Московского цирка Аскольду Запашному потребовалась помощь медиков из-за ухудшения самочувствия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу цирка.
Ранее СМИ сообщили, что 48-летний Запашный перенес приступ аритмии.
«У Аскольда Вальтеровича действительно было ухудшение самочувствия, но врачи оказали всю необходимую помощь - госпитализация не понадобилась», - рассказали в пресс-службе.
Артист находится дома, он намерен вернуться на работу уже завтра.
Между тем актер, народный артист РСФСР Александр Збруев опроверг данные о своей госпитализации, пишет Ura.ru.
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