Перед студентами Вышки открыли закрома музиндустрии
Крупнейшая в России экосистема для музыкантов открыла двери студентам факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ.
Образовательный профиль “Управление в аудиовизуальных индустриях” (УвАВИ) готовит студентов «Вышки» к профессиональной деятельности сразу в трех индустриях – музыка, кино и организация зрелищных мероприятий. 17 января у студентов состоялось выездное занятие в «Музторге», где опытные специалисты помогли будущим продюсерам окунуться в работу этой крупнейшей в стране музыкальной экосистемы, познакомиться с трендами музыкального оборудования, узнать о мировых производителях инструментов и тонкостях сотрудничества с артистами.
Как выбрать нужный инструмент из более чем 600 мировых брендов? Что самое необходимое в музыкальной студии? Как правильно организовать репетиции музыкантов? Какое оборудование необходимо на фестивале, а какое на концертных площадках? Ответы на эти вопросы для студентов УвАВИ помогли найти специалисты «Музторга», с которым сотрудничают многие звезды российской музыкальной индустрии.
«Это был отличный опыт! Начинающему продюсеру важно уметь разбираться в музыкальных трендах на оборудование, брендах и музыкальных инструментах, чтобы говорить с музыкантами на одном языке. Теперь мы знаем, что есть такая обширная экосистема для музыкантов. Особым открытием было наличие в магазинах репетиционных комнат, где каждый желающий может бесплатно и в тишине порепетировать, а заодно и потестить инструменты. Это классное подспорье для нас и наших проектов», – поделились своими впечатлениями студенты-продюсеры профиля УвАВИ ВШЭ.
Новый образовательный профиль «Управление в аудиовизуальных индустриях» был образован на факультете креативных индустрий НИУ ВШЭ в 2022 году. Индустриальными партнерами профиля являются ведущие российские компании в трех креативных индустриях – музыка, кино и зрелища. Помимо пресс-конференций в федеральных информагентствах, выездных занятий на базе «Яндекс. Музыки» и «Мультимедиа Холдинга» у студентов запланированы занятия на базе «VK Музыка», московских киностудий и продюсерских центров, а также других индустриальных партнеров.
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