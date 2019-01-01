Нумеролог: Лазарев победит на «Евровидении» с помощью пентаграммы
Сергей Лазарев, представляющий Россию на международном конкурсе «Евровидение-2019», выступит в финале в субботу под пятым номером. Очередность выступлений участников определяют продюсеры шоу. Порядок выступлений назначается таким образом, чтобы каждый артист имел возможность выделиться. Продюсеры смотрят на жанр, темп композиции, и другие различные аспекты представления, пояснили организаторы. В полуфинале конкурса Лазарев выступал под номером тринадцать.
Нумеролог и экстрасенс Фатима Хадуева в эфире НСН объяснила, что означает и как может помочь российскому певцу цифра пять.
«На любое выступление в первую очередь влияет настрой, состояние духа и подготовка. Число 13 сыграло более важную роль для прохождения в финал. Оно дало ему трансформацию, изменение. Человек готов был меняться там же на сцене. Он готовил номер, но немножко его изменил. Если рассматривать цифру 5, которая влияет на его выступление, вспомним звезду. Звезда состоит из пяти лучей, это пентаграмма. Правильная пентаграмма – это человек – голова, две руки, две ноги. Лазарев может аккумулировать все свои силы и сделать «вау!» Пятерка также отвечает за родовые связи. Род, народ, сила, любовь, помощь. Если он правильно эту энергию использует, то можно сказать, что конкурентов у него нет», - заявила она.
На конкурсе в этом году Сергей Лазарев исполняет композицию «Scream» («Крик»). Продюсером его выступления на «Евровидении» стал Филипп Киркоров. Финал пройдет в Тель-Авиве 18 мая.
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