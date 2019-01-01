Лазареву предсказали поражение на «Евровидении» из-за баллады
Музыкальный журналист Илья Легостаев в эфире НСН заявил, что Сергей Лазарев выбрал не тот жанр песни, чтобы победить.
Певец Сергей Лазарев без проблем вышел в финал конкурса «Евровидение». Композиция «Scream», авторами которой выступили певец Филипп Киркоров, греческий композитор Димитрис Контопулос и американский музыкант и композитор Шарон Вон, получила хорошие баллы в ходе голосования и обеспечила россиянину участие в финале.
Во время звучания композиции на специально установленной на сцене платформе располагались восемь зеркал, служащих, в том числе, и экранами для спецэффектов. В экранах друг за другом сменялись изображения летящих комет, проливного дождя, молнии и бури. Все это носило символический характер, в зеркалах отражался спектр эмоций Лазарева: переживания, страхи и сожаления.
Музыкальный критик Илья Легостаев в эфире НСН указал на достоинства и недоработки номера Сергея Лазарева, а также назвал своего фаворита «Евровидения-2019» (слушайте аудио).
«Сама песня, на мой взгляд, не самый главный фаворит на первое место. Баллада не самый выигрышный жанр, к тому же ей не хватало драматизма, который присущ балладе. Не было в ней и простоты и чётких мелодий. Сам номер выглядит внятно. С одной стороны – это минимализм, но он такой технологический. И на фоне других выступлений номер Лазарева смотрелся более, чем достойно. Какие шансы в финале? Думаю, что может попасть в первую пятерку. Мне кажется, что на победу претендуют голландцы, но это мое мнение, а у музыкальных журналистов, как известно, начисто испорчены вкусы», - пошутил Илья Легостаев.
Добавим, финал международного песенного конкурса состоится в субботу, 18 мая. Продюсеры поставили выступление российского певца под пятым номером.
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