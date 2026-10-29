Психолог рассказала об ошибке многих пар в постели
Семейный психолог Елена Гусева в беседе с NEWS.ru уточнила, что отказ от обсуждения интимных предпочтений негативно сказывается на близости между партнерами.
Гусева объяснила, что некоторые считают такие разговоры пошлыми и неромантичными. На самом деле, подобные обсуждения затрагивают глубинные слои отношений и укрепляют доверие, близость и уважение.
Психолог развеяла миф, что мужчинам легче обсуждать такие темы. По ее мнению, они испытывают не меньше неудобства, чем женщины, и чаще предпочитают умалчивать. В основе страха лежат стыд, моральные устои, боязнь быть непонятым, неуверенность в себе и опасение задеть близкого. Многие просто не находят подходящих слов.
Если человек осознает причины своих страхов, это уже половина пути к близости. Для разговора Гусева советует выбрать место, комфортное психологически и физически. Это может быть укромный уголок уютного кафе или парка. Главное — позволить чувствам и желаниям прозвучать и быть услышанными.
Недавно психолог Виктория Богунова развеяла заблуждение женщин о мужчинах.
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