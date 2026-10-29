Минобороны: Средства ПВО уничтожили 40 БПЛА за день 29 октября

Дежурные силы ПВО за день, с 8:00 до 20:00 по московскому времени, перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотных летательных средств. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Российской Федерации.

Над Россией сбили 1214 украинских беспилотников

Представители оборонного ведомства подчеркнули, что дроны ликвидировали над территориями Белгородского, Брянского, Курского и Орловского регионов, а также Пермского края.

Ранее писали, что в последнем субъекте промплощадка получила повреждения при атаке БПЛА. Там медпомощь никому не потребовалась. На месте происшествия работали специалисты оперативных служб.

А в Санкт-Петербурге умер один из пострадавших после ударов беспилотников.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиМинобороны РФПВО

Горячие новости

Все новости

партнеры