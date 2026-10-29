Минобороны: Средства ПВО уничтожили 40 БПЛА за день 29 октября
Дежурные силы ПВО за день, с 8:00 до 20:00 по московскому времени, перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотных летательных средств. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Российской Федерации.
Представители оборонного ведомства подчеркнули, что дроны ликвидировали над территориями Белгородского, Брянского, Курского и Орловского регионов, а также Пермского края.
Ранее писали, что в последнем субъекте промплощадка получила повреждения при атаке БПЛА. Там медпомощь никому не потребовалась. На месте происшествия работали специалисты оперативных служб.
А в Санкт-Петербурге умер один из пострадавших после ударов беспилотников.
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