Минобороны: Средства ПВО уничтожили 40 БПЛА за день 29 октября

Представители оборонного ведомства подчеркнули, что дроны ликвидировали над территориями Белгородского, Брянского, Курского и Орловского регионов, а также Пермского края.



Ранее писали, что в последнем субъекте промплощадка получила повреждения при атаке БПЛА. Там медпомощь никому не потребовалась. На месте происшествия работали специалисты оперативных служб.

А в Санкт-Петербурге умер один из пострадавших после ударов беспилотников.

