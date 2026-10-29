Президент Мадагаскара заявил о праве Африки на место в Совбезе ООН
Президент Мадагаскара Михаэль Рандрианирина рассказал RT, что Африка имеет право быть представленной в Совете Безопасности ООН. По его словам, континент должен участвовать в принятии решений и отстаивать свои интересы в сфере глобальной безопасности.
Он подчеркнул, что Африка обладает богатствами, наследием и обычаями, а также тем, что он назвал молодостью. По словам президента республики, все теперь обращают взоры на данное направление — европейцы, русские, американцы и китайцы.
Ранее в ООН проголосовали за переделку карты мира из-за этого же континента. Профильная резолюция получила поддержку 164 государств, против высказались только Соединенные Штаты Америки.
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