Президент Мадагаскара заявил о праве Африки на место в Совбезе ООН

Он подчеркнул, что Африка обладает богатствами, наследием и обычаями, а также тем, что он назвал молодостью. По словам президента республики, все теперь обращают взоры на данное направление — европейцы, русские, американцы и китайцы.



Ранее в ООН проголосовали за переделку карты мира из-за этого же континента. Профильная резолюция получила поддержку 164 государств, против высказались только Соединенные Штаты Америки.

