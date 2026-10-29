Психолог объяснила, к какому специалисту обратиться из-за плохих оценок ребенка

К подобным проблемам могут привести минимальные мозговые дисфункции. При них страдают память, внимание и восприятие информации, хотя интеллект остается на прежнем уровне.



Еще одна причина — дислексия, дисграфия и дискалькулия. Они затрудняют чтение, письмо и счет, но не говорят о нехватке знаний. По данным специалиста, такие нарушения встречаются примерно у 6,9% ребят. Помешать может и СДВГ. Ребенку в таких случаях сложно сосредоточиться и доводить начатое до конца.



Иногда проблемы не связаны с развитием мозга. Дети могут плохо видеть доску или не слышать учителя. Важно и эмоциональное состояние. Например, мешают страх ошибиться и тревожность. Родителям стоит насторожиться, если ребенок жалуется на головную боль или боль в животе перед школой, отказывается идти на уроки, плачет при разговорах о занятиях, теряет самооценку или называет себя глупым.



По словам психолога, нужно не ругать за оценки, а выяснить причину. Невролог или психиатр оценит состояние, нейропсихолог исследует внимание и память, а при подозрении на дислексию или дисграфию поможет логопед-дефектолог. После диагностики специалисты подберут занятия и упражнения, при СДВГ врач может назначить медикаментозную поддержку.



Асташина советует перестать винить детей и себя и обратиться к специалистам.



Недавно психолог предупредила об опасности слишком послушного ребенка.

