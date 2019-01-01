«Евровидение-2019»: Лазарев в финал вышел, но песня не хитовая
Музыкальные эксперты в эфире НСН оценили песню Сергея Лазарева и предложили отправить на конкурс Шнура.
Российский певец Сергей Лазарев уверенно вышел в финал международного песенного конкурса «Евровидение». Накануне он вышел на сцену под 13-м номером . И если на репетициях возникали технические сложности, то непосредственно на выступлении все прошло без помарок. Номер Лазарева зрители встретили аплодисментами.
При этом музыкальный критик Сергей Соседов, впервые услышав песню Scream отметил, что яркого впечатления эта композиция не производит. «Некому писать сегодня такие шикарные песни. Нет той школы», - отметил Соседов.
Аналогичной позиции придерживается и продюсер Иосиф Пригожин. Обсуждая с НСН шансы Лазарева и его песню, он был сдержанно оптимистичен.
«Артист Сережа хороший, песня у него крепкая, мощная, но это не хит. Может быть, это будет просто единственной причиной, которая повлияет. С другой стороной, из-за того, что она не консервативная, как обычно это бывает, может быть, он как-то выстрелит», — допустил Пригожин.
А вот Сергей Соседов предложил пойти путем группы Lordi, которые выйдя на сцену в устрашающих масках, «отобрали победу у Димы Билана. Именно он представлял в том году нашу страну на «Евровидении».
«Шнура бы послали, в конце концов, повеселил бы людей. Сейчас конкурс стал очень разноплановым, разносторонним. Сегодня там абсолютно все выступают. В разных стилях, в разных направлениях. Поэтому я бы Шнура послал с какой-нибудь фривольной песней. Было бы очень по-русски. Это была бы Россия», — предложил музыкальный критик.
Путевку в финал по итогам двух полуфиналов, помимо России получили представители Греции, Белоруссии, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино и Словении, Северной Македонии, Нидерландов, Албании, Швеции, Азербайджана, Дании, Норвегии, Швейцарии и Мальты.
По условиям «Евровидения» шесть стран попадают в финал автоматически: Израиль, Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания. Это страны-основательницы конкурса и государство, принимающее конкурс.
В финале на сцену Лазарев выйдет по пятым номером. Откроет конкурс представитель Мальты, завершить – испанский музыкант.
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