Неожиданные ситуации: Чем Илон Маск полезен «Роскосмосу»
России и США предстоит миссия по сведению с орбиты Международной космической станции, заявил НСН Иван Моисеев.
У России и США уже сейчас есть совместные проекты в космосе, один из них связан с планами по сведению с орбиты МКС, рассказал НСН глава Института космической политики Иван Моисеев.
Россия и США продолжают тесное взаимодействие в области освоения космоса, в том числе поддерживают контакты с американским предпринимателем Илоном Маском, накануне президент РФ Владимир Путин. По его словам, обе страны заинтересованы в сохранении такого взаимодействия, несмотря на существующие «вопросы политического характера». По словам Моисеева, у России и США есть как минимум два проекта для совместного взаимодействия.
«Самая актуальная задача России и США на сегодня – это сведение с орбиты МКС. Это тяжелая операция. Она намечена на 2030 год. Сейчас есть сообщения о возможных продлениях. Но тем не менее сама эта операция от принятия решения до завершения – это два года. Очень сложный процесс, и заниматься им могут только Россия и США во взаимодействии. Кроме того, сотрудничество со Space X Маска связано с тем, что эта компания имеет огромное количество спутников на орбите. У Starlink их 11 тысяч, они активно маневрируют для того, чтобы избежать столкновения с другими объектами. И вот чтобы они могли совершать эти маневры осмысленно, все выводимые другими странами спутники должны сообщать Space X об их параметрах. Один случай с опасным сближением уже был, когда китайцы не сообщили. Но вообще это требование разумное», – рассказал Моисеев.
Относительно того, как могут быть устроены контакты между странами, собеседник НСН вновь упомянул Международную космическую станцию.
«Контакты существуют, хотя бы по той же линии МКС. Роскосмос и Space X вынуждены взаимодействовать, так как иногда приходится друг другу помогать. В неожиданных, скажем так, ситуациях. Можно вспомнить, как у нас были утечки, неудачи, задержки с доставкой грузовиков, то Space X это делал. Поэтому взаимодействие необходимо», – отметил Моисеев.
Еще на одну важную деталь российско-американского сотрудничества в Космосе в беседе с НСН обратил внимание почетный академик Российской академии космонавтики Олег Мухин.
«Такого рода сотрудничество ведет к миру. Космос – это надежда на мирное существование землян», – считает Мухин.
Ранее НСН сообщала, что Россия намерена создать атомную энергетическую установку на Луне к середине следующего десятилетия. Как отмечал глава «Росатома» Алексей Лихачев, это делается для организации там инопланетной станции.
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