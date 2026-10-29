«Самая актуальная задача России и США на сегодня – это сведение с орбиты МКС. Это тяжелая операция. Она намечена на 2030 год. Сейчас есть сообщения о возможных продлениях. Но тем не менее сама эта операция от принятия решения до завершения – это два года. Очень сложный процесс, и заниматься им могут только Россия и США во взаимодействии. Кроме того, сотрудничество со Space X Маска связано с тем, что эта компания имеет огромное количество спутников на орбите. У Starlink их 11 тысяч, они активно маневрируют для того, чтобы избежать столкновения с другими объектами. И вот чтобы они могли совершать эти маневры осмысленно, все выводимые другими странами спутники должны сообщать Space X об их параметрах. Один случай с опасным сближением уже был, когда китайцы не сообщили. Но вообще это требование разумное», – рассказал Моисеев.

Относительно того, как могут быть устроены контакты между странами, собеседник НСН вновь упомянул Международную космическую станцию.

«Контакты существуют, хотя бы по той же линии МКС. Роскосмос и Space X вынуждены взаимодействовать, так как иногда приходится друг другу помогать. В неожиданных, скажем так, ситуациях. Можно вспомнить, как у нас были утечки, неудачи, задержки с доставкой грузовиков, то Space X это делал. Поэтому взаимодействие необходимо», – отметил Моисеев.

Еще на одну важную деталь российско-американского сотрудничества в Космосе в беседе с НСН обратил внимание почетный академик Российской академии космонавтики Олег Мухин.

«Такого рода сотрудничество ведет к миру. Космос – это надежда на мирное существование землян», – считает Мухин.

Ранее НСН сообщала, что Россия намерена создать атомную энергетическую установку на Луне к середине следующего десятилетия. Как отмечал глава «Росатома» Алексей Лихачев, это делается для организации там инопланетной станции.

