С организатора концерта Суханкиной взыскали 1,4 млн за хиты «Миража»

Разбирательство связано с выступлением «Маргарита Суханкина. Хиты группы "Мираж"». Мероприятие прошло еще 5 мая 2024 года в театре эстрады «Янтарь-холл» в Светлогорске. Там исполнили 14 композиций, музыку к которым написал Андрей Литягин.



Суд установил, что это произошло без согласия правообладателя.



«Мираж-Медиа» владеет исключительными правами на музыку Литягина без текста и изначально требовала 2,8 млн рублей. Организатор пыталась оспорить иск, ссылаясь на лицензию от ООО «Продюсерский центр "Мираж Мьюзик"», но доводы отклонили, срок договора истек в 2019-м. Данных о продлении нет.



Также суд не признал шоу единым театрально-зрелищным представлением и квалифицировал его как исполнение отдельных песен.



Компенсацию снизили вдвое из-за разового нарушения и отсутствия аналогичных проступков. В итоге Ковалева должна выплатить 1,4 млн рублей компенсации и 109 тыс. рублей госпошлины.



До этого суд отклонил иск «Мираж-Медиа» к продюсерскому центру Суханкиной.

