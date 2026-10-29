С организатора концерта Суханкиной взыскали 1,4 млн за хиты «Миража»

Арбитражный суд Калининградской области взыскал 1,4 млн рублей с организатора концерта Дарьи Ковалевой в пользу компании «Мираж-Медиа». Об этом 29 октября сообщается в материалах дела, с которыми ознакомился РЕН ТВ.

Солистка группы «Мираж» отсудила 8 миллионов рублей у основателя группы

Разбирательство связано с выступлением «Маргарита Суханкина. Хиты группы "Мираж"». Мероприятие прошло еще 5 мая 2024 года в театре эстрады «Янтарь-холл» в Светлогорске. Там исполнили 14 композиций, музыку к которым написал Андрей Литягин.

Суд установил, что это произошло без согласия правообладателя.

«Мираж-Медиа» владеет исключительными правами на музыку Литягина без текста и изначально требовала 2,8 млн рублей. Организатор пыталась оспорить иск, ссылаясь на лицензию от ООО «Продюсерский центр "Мираж Мьюзик"», но доводы отклонили, срок договора истек в 2019-м. Данных о продлении нет.

Также суд не признал шоу единым театрально-зрелищным представлением и квалифицировал его как исполнение отдельных песен.

Компенсацию снизили вдвое из-за разового нарушения и отсутствия аналогичных проступков. В итоге Ковалева должна выплатить 1,4 млн рублей компенсации и 109 тыс. рублей госпошлины.

До этого суд отклонил иск «Мираж-Медиа» к продюсерскому центру Суханкиной.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДеньгиСудКонцертМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры