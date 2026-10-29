Путин: Россия не хочет войны с Европой
Президент Владимир Путин заявил, что Москва не хочет войны с ЕС, хотя и готова к ней. Об этом глава государства сказал, комментируя разговоры о подготовке европейских стран к возможному конфликту. Его слова приводит пресс-служба Кремля.
По его словам, многие в Европе говорят о подготовке к столкновению с РФ к 2030 году. Он добавил, что Западу вряд ли удастся нанести России стратегическое поражение к этому времени, как не удалось сделать это сейчас.
Также президент подчеркнул, что Москва не хочет войны с Евросоюзом. Причем если ситуация зайдет слишком далеко, победителей не будет, резюмировал Владимир Путин.
Недавно экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль допустила начало боевых действий со стороны Европы.
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