Путин: Россия не хочет войны с Европой

Президент Владимир Путин заявил, что Москва не хочет войны с ЕС, хотя и готова к ней. Об этом глава государства сказал, комментируя разговоры о подготовке европейских стран к возможному конфликту. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

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По его словам, многие в Европе говорят о подготовке к столкновению с РФ к 2030 году. Он добавил, что Западу вряд ли удастся нанести России стратегическое поражение к этому времени, как не удалось сделать это сейчас.

Также президент подчеркнул, что Москва не хочет войны с Евросоюзом. Причем если ситуация зайдет слишком далеко, победителей не будет, резюмировал Владимир Путин.

Недавно экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль допустила начало боевых действий со стороны Европы.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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