Путин: Россия не хочет войны с Европой

По его словам, многие в Европе говорят о подготовке к столкновению с РФ к 2030 году. Он добавил, что Западу вряд ли удастся нанести России стратегическое поражение к этому времени, как не удалось сделать это сейчас.



Также президент подчеркнул, что Москва не хочет войны с Евросоюзом. Причем если ситуация зайдет слишком далеко, победителей не будет, резюмировал Владимир Путин.



Недавно экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль допустила начало боевых действий со стороны Европы.

