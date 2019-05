«Песня Года» вместо «Евровидения». Милонов призвал бойкотировать «вакханалию»

Поцелуй двух мужчин во время трансляции первого полуфинала песенного конкурса «Евровидение-2019» был показан в эфире телеканала «Россия 1». В конце конкурса на сцену вышла израильская певица Дана Интернэшнл. Она исполнила песню Just The Way You Are американского исполнителя Бруно Марса. Во время ее выступления камера показывала целующиеся пары, среди которых оказалось несколько однополых. Ведущие прямого эфира Дмитрий Губерниев и Ольга Шелест никак не прокомментировали кадры.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН призвал руководство российского телеканала быть впредь внимательнее и не показывать провокационные кадры.

«Это халатность технических служб, которые не включили цензурирование. По закону у нас в РФ показывать это нельзя. Это просто кто-то недосмотрел. Надо впредь такого не допускать и убрать с сайта эту запись, потому что это негодяйство полнейшее. Канал существует на государственные деньги и должен подчиняться государственным законам. Я буду писать, конечно, руководству канала, чтобы оно разобралось», - заявил депутат.

Помимо того, собеседник НСН крайне негативно отозвался о конкурсе, назвав его самым неудачным за последние несколько десятков лет.

«Ожидаемо, что конкурс "Евровидения" в Израиле – это худший конкурс за последние десятилетия, как по организации, так и по составу. И к Европе эта страна не имеет отношение. То, что там творится вакханалия, окончательно хоронит конкурс в качестве культурного события. Пусть другие каналы покажут в момент трансляции «Евровидения», предположим, лучшие записи "Песни Года", чтобы люди имели возможность послушать хорошие песни и музыку. А не тот ужас и кошмар – третьесортную музыкальную канализацию, которую Израиль пытается нам транслировать. Пусть извращенцы и фрики это смотрят», - возмутился он.

«Евровидение-2019» проходит с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию представит исполнитель Сергей Лазарев с композицией Scream. Ему предстоит пройти отбор во втором полуфинале 16 мая. Финал конкурса пройдет в субботу, 18 мая.