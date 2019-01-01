Лазарев против шведов и французов. Букмекеры верят в победу россиянина на «Евровидении»
Президент букмекерской компании в эфире НСН пояснил, почему Сергей Лазарев считается фаворитом «Евровидения-2019».
Сегодня вечером в Тель-Авиве состоится второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение». Под номером 13 на сцену выйдет российский исполнитель Сергей Лазарев.
Выбранная им лирическая композиция Scream отличается по настроению от композиции You Are the Only One, с которой он занял третье место на конкурсе в 2016 году в Стокгольме.
Известно, что на сцене будет представлено восемь цифровых изображений певца, выведенных на вертикальные экраны.
Сейчас Сергей Лазарев по версии букмекеров занимает третью строчку рейтинга среди фаворитов.
Президент букмекерской компании BingoBoom Константин Макаров в эфире НСН пояснил, каким образом делаются прогнозы.
«Коэффициенты складываются за счет мнения рынка, в которое входят оценки как аналитиков, так и поклонников. Котировки на фаворитов зависят от множества факторов: учитывается опыт певцов, их медийная популярность и результаты выступления в предыдущих турах. Также коэффициенты на победителя формируются в соответствии с оценками зрителей и успехом исполнителей в полуфинале», - рассказал Макаров.
Как полагают музыкальные критики, основными соперниками россиянина Сергея Лазарева сегодня станут исполнители Дункан Лоуренс из Нидерландов, Джон Лундвик из Швеции и Билал Ассани из Франции.
«На данный момент букмекеры отдают предпочтение представителям Нидерландов, Швеции и Австралии. На успех Нидерландов сейчас можно поставить с коэффициентом 2,25. Сделать ставку на то, что "Евровидение" выиграет Швеция можно за 5,5 пункта. Вероятность того, что победу одержит Австралия, представлена коэффициентом 9», - отметили Константин Макаров.
Добавим, сегодня на сцену также выйдут артисты из Армении, Ирландии, Молдавии, Швейцарии, Латвии, Румынии, Дании, Хорватии, Мальты, Литвы, Албании, Норвегии, Северной Македонии и Азербайджана.
Добавим, что по правилам старейшего европейского музыкального конкурса россияне не смогут голосовать сегодня за Сергея Лазарева. Исключение составляют лишь те, кто находятся на данный момент за границей, и в их телефонах установлена сим-карта местного оператора связи.
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