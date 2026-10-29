Переговорщиком не станет: Минченко объяснил, для чего Путин похвалил Маска
Позитивные комментарии Владимира Путина призваны поддержать Маска в нужном психологическом состоянии, заявил Евгений Минченко.
Похвала со стороны российского президента не станет для основателя компании Space X билетом в переговорную группу по Украине, рассказал НСН политолог Евгений Минченко.
Президент России Владимир Путина назвал миллиардера Илона Маска гениальным человеком, отметив, что тот сумел запустить на орбиту больше 5 тысяч спутников. Глава российского государства также сообщил, что несмотря на геополитическое напряжение, Москва поддерживает с Маском контакты. По мнению Минченко, за этими словами президента России вряд ли усматривается перспектива какого-то предметного сотрудничества в ближайшем будущем.
«Я просто хочу напомнить, что в свое время у Маска было очень большое желание сотрудничать с Роскосмосом, и его благополучно завернули. Сказали, что неинтересно. Поэтому я бы сказал, что было бы очень неплохо, но не вижу пока никаких объективных причин к этому, в том числе, учитывая существующий сегодня в США санкционный режим», – поделился Минченко.
По мнению эксперта, ожидать того, что после публичной похвалы со стороны Путина президент США Дональд Трамп включит предпринимателя в переговорную группу по Украине – тоже вряд ли стоит.
«Маск не имеет военно-дипломатического опыта, и я думаю, что нет особого смысла во включении его в переговорный формат. Но высказывание Путина как минимум поддержит Маска в нужном психологическом состоянии. Потому что, когда один из руководителей воюющих сторон и получающий от тебя помощь тебе откровенно публично хамит, а другой руководитель высказывается о тебе положительно, – наверное, это положительно влияет на эмоциональный фон», – добавил Минченко.
Ранее Илон Маск назвал выступающих за продолжение конфликта на Украине европейцев и неоконсерваторов кровожадными поджигателями войны, рассказывала «Радиоточка НСН».
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