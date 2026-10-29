«Я просто хочу напомнить, что в свое время у Маска было очень большое желание сотрудничать с Роскосмосом, и его благополучно завернули. Сказали, что неинтересно. Поэтому я бы сказал, что было бы очень неплохо, но не вижу пока никаких объективных причин к этому, в том числе, учитывая существующий сегодня в США санкционный режим», – поделился Минченко.

По мнению эксперта, ожидать того, что после публичной похвалы со стороны Путина президент США Дональд Трамп включит предпринимателя в переговорную группу по Украине – тоже вряд ли стоит.

«Маск не имеет военно-дипломатического опыта, и я думаю, что нет особого смысла во включении его в переговорный формат. Но высказывание Путина как минимум поддержит Маска в нужном психологическом состоянии. Потому что, когда один из руководителей воюющих сторон и получающий от тебя помощь тебе откровенно публично хамит, а другой руководитель высказывается о тебе положительно, – наверное, это положительно влияет на эмоциональный фон», – добавил Минченко.

Ранее Илон Маск назвал выступающих за продолжение конфликта на Украине европейцев и неоконсерваторов кровожадными поджигателями войны, рассказывала «Радиоточка НСН».

