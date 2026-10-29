Экс-ректора ПсковГУ Ильину осудили за мошенничество и превышение полномочий
В Пскове вынесли приговор бывшему ректору Псковского государственного университета Наталье Ильиной. Ее осудили на 6,5 года за мошенничество и превышение должностных полномочий. Об этом пишет РЕН ТВ.
Ильина руководила вузом с 2019 года. По данным следствия, в 2021-м она придумала незаконную схему обогащения: выписывала подчиненным премии и присваивала их, а также платила зарплаты несуществующим специалистам.
При обыске у нее нашли вещи элитных брендов, золотые часы и украшения. Выяснилось, что ректор купила две квартиры в столице почти на 40 млн рублей. Одну из них злоумышленница оформила на мать-пенсионерку.
Бывшие сотрудники университета вспоминают, что Ильина отличалась авторитарным стилем руководства и увольняла неугодных одним днем. Например, в феврале 2023 года охрана не пустила на работу нескольких преподавателей. Студенты и работники жаловались на недостаток финансирования.
Ильину признали виновной в 16 эпизодах превышения должностных полномочий и мошенничестве. Ее московскую квартиру и предметы роскоши арестовали до погашения гражданских исков и штрафа в 800 тыс. рублей.
Экс-ректора лишили и звания «Заслуженный работник высшей школы РФ», отправили в колонию общего режима на 6,5 года. Под стражу взяли в зале суда.
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