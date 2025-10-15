В Эквадоре два человека погибли при взрыве автомобиля
Автомобиль взорвался в деловом районе города Гуаякиль в Эквадоре, погибли как минимум два человека. Об этом сообщила газета El Confidencial.
ЧП произошло накануне. В результате погибли по меньшей мере двое, еще 30 человек пострадали. Власти региона назвали инцидент терактом. Как сообщил мэр Гуаякиля Ахиллес Энрикес, предполагаемого организатора взрыва задержали с поличным на месте.
«Существует террористическая группа с четкой целью и с определенной иерархией, конкретными ролями. Одни закладывают бомбы, а другие вытаскивают их из тюрьмы в случае поимки», - подчеркнул чиновник.
По словам главы МВД Эквадора Джона Реймберга Овьедо, на месте обнаружили не менее четырех неразорвавшихся взрывных устройств. Взрывчатка находилась в еще одном автомобиле, который не сдетонировал, ее обезвредили.
Ранее в китайском городе Ланьчжоу произошел взрыв в магазине, погиб один человек, пишет «Свободная пресса».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru