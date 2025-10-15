Суд заочно арестовал Кара-Мурзу
Столичный Басманный суд заочно арестовал оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за распространение фейков о Вооруженных силах РФ и участие в экстремистской организации. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее следствие попросило арестовать Кара-Мурзу, в суде был зарегистрирован материал об избрании соответствующей меры пресечения.
«Удовлетворено ходатайство о заочном аресте», - указали в инстанции.
Между тем Кара-Мурза стал фигурантом дела о насильственном захвате или удержании власти, организации террористического сообщества и участии в нем, пишет «Свободная пресса».
