Суд заочно арестовал Кара-Мурзу

Столичный Басманный суд заочно арестовал оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за распространение фейков о Вооруженных силах РФ и участие в экстремистской организации. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее следствие попросило арестовать Кара-Мурзу, в суде был зарегистрирован материал об избрании соответствующей меры пресечения.

«Удовлетворено ходатайство о заочном аресте», - указали в инстанции.

Между тем Кара-Мурза стал фигурантом дела о насильственном захвате или удержании власти, организации террористического сообщества и участии в нем, пишет «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
