Экономист рассказал, как избежать дефицита и скачков цен на бензин
Чтобы в дальнейшем избежать ситуации с ростом цен на бензин, который наблюдается в последние месяцы в отдельных субъектах РФ, нужно открывать больше нефтеперерабатывающих заводов в Сибири и на Дальнем Востоке, а также усилить безопасность уже существующих. С таким мнением выступил исполнительный директор ЦК НТИ по большим данным МГУ им. Ломоносова Алексей Белошицкий.
«Значительные колебания цен на АЗС являются производными от большого объема факторов, часть из которых может быть устранена в краткосрочном периоде, а часть - в долгосрочном. В долгосрочном периоде для преодоления подобных ситуаций мы будем вынуждены инвестировать в инфраструктурные решения: открытие новых НПЗ (особенно в Сибири и на Дальнем Востоке), модернизация и повышение безопасности существующих (особенно против диверсий), а также активное инвестирование в хранение топлива - вплоть до создания государственного резерва для воздействия на оптовые цены», - цитирует его портал СМИ2.
В краткосрочной перспективе выправить ситуацию помогут запреты на экспорт бензина, мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу (до 1 мая 2026 года) и увеличение импорта бензина из Белоруссии, добавил эксперт. По оценке Белошицкого, вкупе с обнулением ЕАЭС ставок ввозных пошлин на топливо до июля 2026 года эти меры дадут свыше 0,5 млн тонн топлива в месяц.
Ранее Национальный автомобильный союз попросил ФАС установить потолок цен на топливо для автозаправочных станций. Общественники обратили внимание на то, что вертикально-интегрированные компании обеспечивают относительно стабильные цены, а вот частные АЗС в ценообразовании не ограничены, в результате чего бензин у них стоит на 5-8 рублей дороже, чем у сетевиков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экономист рассказал, как избежать дефицита и скачков цен на бензин
- Армия России освободила Новопавловку и Алексеевку
- От топ-менеджеров до курьеров: Почти каждый второй россиянин имеет две работы
- «Побегут за корвалолом»: Налоговый эксперт о возможном исчезновении ИП
- В Эквадоре два человека погибли при взрыве автомобиля
- Депутат Кирьянов: ИП «эволюционно» исчезнут после 2030 года
- На «Госуслуги» добавили опцию по оформлению налогового вычета
- Проспал или забыл? Рэперу Macan грозит «уголовка» за неявку в военкомат
- Забирают до 10%: Врачи и пациенты поспорили о нужности страховщиков в ОМС
- Рэпер Macan не пришел в военкомат в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru