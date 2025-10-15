Экономист рассказал, как избежать дефицита и скачков цен на бензин

«Значительные колебания цен на АЗС являются производными от большого объема факторов, часть из которых может быть устранена в краткосрочном периоде, а часть - в долгосрочном. В долгосрочном периоде для преодоления подобных ситуаций мы будем вынуждены инвестировать в инфраструктурные решения: открытие новых НПЗ (особенно в Сибири и на Дальнем Востоке), модернизация и повышение безопасности существующих (особенно против диверсий), а также активное инвестирование в хранение топлива - вплоть до создания государственного резерва для воздействия на оптовые цены», - цитирует его портал СМИ2.

В краткосрочной перспективе выправить ситуацию помогут запреты на экспорт бензина, мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу (до 1 мая 2026 года) и увеличение импорта бензина из Белоруссии, добавил эксперт. По оценке Белошицкого, вкупе с обнулением ЕАЭС ставок ввозных пошлин на топливо до июля 2026 года эти меры дадут свыше 0,5 млн тонн топлива в месяц.

Ранее Национальный автомобильный союз попросил ФАС установить потолок цен на топливо для автозаправочных станций. Общественники обратили внимание на то, что вертикально-интегрированные компании обеспечивают относительно стабильные цены, а вот частные АЗС в ценообразовании не ограничены, в результате чего бензин у них стоит на 5-8 рублей дороже, чем у сетевиков.

