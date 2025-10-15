На «Госуслуги» добавили опцию по оформлению налогового вычета
Новую жизненную ситуацию для оформления наиболее востребованных видов налоговых вычетов запустили на портале госуслуг. Об этом рассказал вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
Новая опция помогает оформить вычеты, не покидая «Госуслуг».
«Сервис позволяет человеку последовательно пройти этапы оформления, а также получить исчерпывающую информацию о том, какие существуют виды налоговых вычетов», - указал Григоренко.
Вычет позволяет уменьшить налогооблагаемый доход и налог на доходы физических лиц, кроме того, с его помощью можно вернуть часть уплаченного налога, снизить сумму налога к уплате в бюджет при некоторых операциях. Новый сервис также поможет россиянам определить, какой вид вычета они могут получить.
«Так, если в течение года были расходы на лечение, обучение, спорт, гражданин может обратиться за социальным налоговым вычетом», - добавил вице-премьер.
Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский рассказал, что оформление налогового вычета на «Госуслугах» станет проще, с 2026 года россиянам могут предоставить возможность получать готовый рассчитанный налог при продаже недвижимости либо транспорта, пишет «Свободная пресса».
