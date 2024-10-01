Шуфутинский признался, что на «Третье сентября» его вдохновила песня Добрынина
Российский музыкант, исполнитель и продюсер Михаил Шуфутинский в беседе с Telegram-каналом Mash признался, что песня советского и российского композитора, певца, народного артиста России Вячеслава Добрынина «Не сыпь мне соль на рану» вдохновила его на строки песни «Третье сентября».
Шуфутинский назвал Добрынина великим композитором.
Добрынина не стало 1 октября после трех перенесенных инсультов. Ему было 78 лет. Шуфутинский дружил с композитором с 1975 года.
Ранее певец и музыкант Родион Газманов в беседе с НСН заявил, что Добрынин был не просто талантливым певцом и композитором и профессиональным артистом, но и открытым, доброжелательным и достойным человеком за кулисами.
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