Шуфутинский признался, что на «Третье сентября» его вдохновила песня Добрынина

Шуфутинский назвал Добрынина великим композитором.

Добрынина не стало 1 октября после трех перенесенных инсультов. Ему было 78 лет. Шуфутинский дружил с композитором с 1975 года.

Ранее певец и музыкант Родион Газманов в беседе с НСН заявил, что Добрынин был не просто талантливым певцом и композитором и профессиональным артистом, но и открытым, доброжелательным и достойным человеком за кулисами.

