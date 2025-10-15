Российские Вооруженные силы в ходе специальной военной операции освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны.

Так, группировка войск «Центр» активными наступательными действиями установила контроль над селом Новопавловка в ДНР.

В свою очередь, силы группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и завершили освобождение днепропетровского села Алексеевка.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что армия России взяла под контроль участок лесистой местности северо-западнее Ямполя в ДНР, пишет «Свободная пресса».

