«Благородное хулиганство!»: Imperial Orchestra о панк-сказке «Король и Шут»
Александр Дулин рассказал НСН, чего ждать от новых показов симфонической панк-сказки «Король и Шут».
Симфоническая панк-сказка «Король и Шут» позволяет классическим музыкантам немного похулиганить на сцене, став рок-звездами на время шоу, рассказал в интервью НСН основатель cимфонического оркестра Imperial Orchestra Александр Дулин.
Ближайшие концерты пройдут на «ЦСКА Арене» в Москве 18 октября в 14:00 и в 19:00 и в Санкт-Петербурге 26 октября в 19:00. В оригинальном звучании при поддержке симфонического оркестра прозвучат «Кукла колдуна», «Лесник», «Прыгну со скалы», «Дурак и молния» и другие хиты рок-группы «Король и Шут». Продюсерами проекта выступили Imperial Orchestra и команда Плюс Студии.
«Зрители неоднократно писали нам, что хотели бы еще раз попасть на это шоу. Постановка пользовалась большой популярностью, поэтому мы захотели вновь провести показы, снова окунуться в эту атмосферу. Она позволяет нам похулиганить и поиграть очень интересную музыку. Думаю, что здесь совпало все: и желание зрителей, и желание музыкантов. Выступления пройдут не только в Москве, у нас будет тур по России – так, 25 октября состоится шоу в Екатеринбурге, а 11 октября – в Новосибирске», – рассказал он.
Как отметил собеседник НСН, музыканты в рамках шоу примеряют на себя нетипичные амплуа.
«Классические музыканты предстают на сцене в образах сказочных персонажей из песен «Короля и Шута». Стилистика панк-культуры тоже позволяет артистам вести себя свободнее, чем в момент, когда они играют концерт Чайковского. Наверное, это воплощение детской мечты – побыть рок-звездой. Когда мечта вдруг воплощается, перед тобой огромный стадион на 10-15 тысяч человек, которые поют песни, действительно чувствуешь энергию совершенно другого уровня. Это проявляется в поведении на сцене, в том, как перевоплощаются артисты. Однако подобное никогда не отменяет профессионализма. Даже когда ты трясешь головой подобно Михаилу Горшеневу, всегда помнишь про качество звука. Это скорее благородное хулиганство, возможно, немного наивное, но очень счастливое и позитивное», – заявил Дулин.
По его словам, совместное выступление симфонического оркестра и рок-бэнда требует множества репетиций, кроме того в шоу в общей сложности задействовано более 100 человек.
«Помимо музыкантов это еще артисты цирка и балета. Разумеется, такой коллектив требует большого количества репетиций, чтобы все звучало, мы всегда играем вживую. Микс классических академических инструментов симфонического оркестра и рок-бэнда — достаточно сложная история. Тем не менее мы уже давно этим занимаемся, поэтому знаем, как все организовать. В каждом шоу всегда есть дополнительные звуковые аудиоэффекты, усиливающие музыкальное звучание. Это достаточно сложные технологии, как и с точки зрения игры, так и с точки зрения проката шоу. У нас есть костюмы, грим. Подобные истории логистически сложнее. Когда мы едем куда-то на гастроли, выстраиваются очень сложные процессы, но мы уже привыкли к этому», – отметил основатель Imperial Orchestra.
Симфоническая панк-сказка уже собрала более 180 тысяч зрителей по всей стране, в Москве шоу посмотрели более 80 тысяч человек, напоминает «Радиоточка НСН».
