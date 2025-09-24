Ближайшие концерты пройдут на «ЦСКА Арене» в Москве 18 октября в 14:00 и в 19:00 и в Санкт-Петербурге 26 октября в 19:00. В оригинальном звучании при поддержке симфонического оркестра прозвучат «Кукла колдуна», «Лесник», «Прыгну со скалы», «Дурак и молния» и другие хиты рок-группы «Король и Шут». Продюсерами проекта выступили Imperial Orchestra и команда Плюс Студии.

«Зрители неоднократно писали нам, что хотели бы еще раз попасть на это шоу. Постановка пользовалась большой популярностью, поэтому мы захотели вновь провести показы, снова окунуться в эту атмосферу. Она позволяет нам похулиганить и поиграть очень интересную музыку. Думаю, что здесь совпало все: и желание зрителей, и желание музыкантов. Выступления пройдут не только в Москве, у нас будет тур по России – так, 25 октября состоится шоу в Екатеринбурге, а 11 октября – в Новосибирске», – рассказал он.