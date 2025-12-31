Минобороны: ПВО за 3 часа сбили 27 БПЛА ВСУ
Вечером 30 декабря российские силы ПВО за три часа ликвидировали 27 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что это произошло в период с 20:00 до 23:00 часов вечера накануне.
Отмечается, что 14 дронов были уничтожены над Калужской областью, пять — над Крымом, по три — над Белгородским и Московским регионами, в том числе два беспилотника, летевших на Москву, передает RT. Кроме того, по одному БПЛА также сбили над Курской и Тульской областями.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Туапсе при атаке украинских беспилотников пострадали два человека.
