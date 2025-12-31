Новогодний стол должен быть богатым, но традиционным, за новомодными трендами гнаться не стоит, а удивить гостей лучше всего необычным десертом. Об этом НСН заявил шеф-повар, вице-президент Ассоциации шеф-поваров и шеф-кондитеров России Максим Копылов.

По мнению Копылова, идеальный новогодний стол должен быть традиционным, без новомодных деликатесов.

«Для меня топ новогодних блюд — это оливье, холодец, жареные пирожки с капустой по бабушкиному рецепту и сырокопченая колбаса. Селедку под шубой на Новый год в моей семье готовят раз в десять лет, но обязательно готовим какой-то салат — либо курицу с ананасом, либо просто овощной. Обязательно на столе у нас присутствует икра, хотя она не ассоциируется с Новым годом, а еще шпроты. Конечно же, главные ассоциации — это оливье, мандарины и елка. У меня Новый год ассоциируется с детством, с ментальным и вкусовым кодом, который привили родители. Я не приверженец всего новогоднего и трендового. В моем детстве моды на что-то экзотическое не было, тем более, что это было не достать. К еде относились более просто, хотя на Новый год всегда накрывали пышный стол», — сказал Копылов.