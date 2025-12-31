«Десерт или чай с икрой»: Шеф-повара поспорили, как удивить гостей в новогоднюю ночь
Удивить гостей за новогодним столом можно оригинальным десертом, а вот от горячего лучше отказаться, сказал НСН Максим Копылов. В свою очередь Василий Емельяненко заявил, что соотечественники не склонны к экспериментам с новогодним столом.
Новогодний стол должен быть богатым, но традиционным, за новомодными трендами гнаться не стоит, а удивить гостей лучше всего необычным десертом. Об этом НСН заявил шеф-повар, вице-президент Ассоциации шеф-поваров и шеф-кондитеров России Максим Копылов.
По мнению Копылова, идеальный новогодний стол должен быть традиционным, без новомодных деликатесов.
«Для меня топ новогодних блюд — это оливье, холодец, жареные пирожки с капустой по бабушкиному рецепту и сырокопченая колбаса. Селедку под шубой на Новый год в моей семье готовят раз в десять лет, но обязательно готовим какой-то салат — либо курицу с ананасом, либо просто овощной. Обязательно на столе у нас присутствует икра, хотя она не ассоциируется с Новым годом, а еще шпроты. Конечно же, главные ассоциации — это оливье, мандарины и елка. У меня Новый год ассоциируется с детством, с ментальным и вкусовым кодом, который привили родители. Я не приверженец всего новогоднего и трендового. В моем детстве моды на что-то экзотическое не было, тем более, что это было не достать. К еде относились более просто, хотя на Новый год всегда накрывали пышный стол», — сказал Копылов.
По словам собеседника НСН, удивить гостей можно необычным десертом.
«Оригинальным блюдом может стать какой-нибудь интересный десерт. Например, взбитый сливочный сыр со сгущенкой и орехами, печеньем, который можно разложить по креманкам. Это необычно, но готовится очень просто. Горячее готовить не стоит — как правило, все уже наедаются салатами, закусками, максимум кого-то хватает на десерт. Есть, например, итальянское блюдо вителло тоннато — телятина под тунцовым соусом, где вместо тунца я использую шпроты. Это и оригинально, и необычно», — добавил он.
В свою очередь шеф-повар, вице-президент Ассоциации шеф-поваров и шеф-кондитеров России Василий Емельяненко посетовал в разговоре с НСН, что россияне не склонны экспериментировать с новогодним столом.
«Люди не хотят ничего нового, не хотят быть современными, они используют только старое — оливье, селедку под шубой и запеченную утку. Лично я встречаю Новый год с икрой и чаем — алкоголь я не пью. Если я в гостях, то ем как раз такие классические блюда. Я бы посоветовал сделать разнообразный и интересный стол из привычных продуктов — рыбы, мяса, кролика, птицы. Из обычных продуктов можно придумать что-нибудь любопытное», — подытожил он.
Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин заявил, что красную икру лучше приобретать только в известных магазинах, обращать внимание на этикетку со сроком годности и внешний вид, а достойной и бюджетной заменой станет икра минтая.
